Los mensajes de texto y los audios se sucedieron entre el 11 y el 17 de junio de 2021. Y para la joven representaron una vorágine que no esperaba y que al final la dejó shockeada. Porque ese sanjuanino que en 2018 obtuvo la ciudadanía en Estados Unidos y en abril de 2019 se casó en ese país con su madre, empezó por ofrecerle viajar con su pequeña hija hasta donde él vive, Nueva York, para presentarle un posible novio griego que conocía de su trabajo en el mantenimiento de edificios. Según la acusación, con el curso del diálogo José Luis Carmona (58) pasó a explicarle los gustos sexuales de los neoyorquinos, a comentarle sobre los suyos también e indagarla, sin tapujos, sobre las preferencias sexuales de la joven. Finalmente, se descargó con una propuesta a quemarropa: sexo a cambio de dinero al mando de una mujer que tenía a su cargo a varias jóvenes dedicadas a la prostitución y, si lo quería, hacer extras (500 dólares por noche) llevando clientes a su departamento para después dividir las ganancias. En todos los intercambios, rogaba que no le dijera nada a su madre, consta en el expediente.

Entonces la ilusión de esa joven por viajar a otro país para lograr mejores ingresos se desplomó rotundamente. No contestó a los primeros intentos de restablecer el diálogo por parte de ese hombre, al que de alguna manera quería como su padre. Y como no se lo quería contar a su madre para no lastimarla, una tía y otro familiar fueron los primeros en enterarse de la propuesta indecente. De todos modos, al final la madre de esa joven también supo de esas charlas de su esposo con su hija, que habían incluido detalles de su propia intimidad, y luego de superar el tremendo impacto emocional que le significó, lo increpó duramente.

Francisco Maldonado, fiscal.

En la acusación consta que su esposo se repitió en pedidos de perdón y habló de malentendidos. Pero el 28 de agosto del año pasado fue denunciado por ambas mujeres y, ya detenido apenas pisó el país (en diciembre pasado), aseguró en su defensa que todo se trató de una broma y también de una charla para confirmar que su esposa tenía amantes y quería confirmarlo con su hija, porque le tapaba todo a su madre y pensaba que ambas eran iguales.

El lunes pasado empezó a ser juzgado en el Tribunal Oral Federal local por el delito de trata de personas en su modalidad de "ofrecimiento" y "captación", agravado por ser la presunta víctima un familiar suyo afín en línea recta. Para esa maniobra delictiva, el Código Penal prevé castigos de 5 a 10 años de cárcel. Esa es la imputación que pretende probar durante el juicio el fiscal federal Francisco Maldonado.

El defensor Leonardo Villalba, por el contrario, aseguró que su cliente fue víctima de una maniobra de madre e hija.

Leonardo Villalba, abogado defensor.

"Carmona tiene excelentes antecedentes y no le hace falta recurrir a estas maniobras para incrementar sus ingresos porque tiene un muy buen pasar económico. Esto es parte de un plan de madre e hija para despojarlo del dinero que les mandaba y los bienes adquiridos, plan pergeñado desde la infidelidad de la esposa de mi cliente", dijo Villalba.

Carmona tiene prisión domiciliaria porque sufre de cáncer a la sangre, explicó su defensor.

El caso será definido por el juez Daniel Doffo.