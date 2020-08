El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este domingo que "no va a encubrir a nadie y va a colaborar con la investigación" sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro, mientras se aguardan las primeras precisiones forenses sobre los restos óseos encontrados en un curso de agua entre las localidades bonaerenses de General Cerri y Villarino.

"Hay que procurar que nadie entorpezca la búsqueda de la verdad. No vamos a encubrir a nadie y vamos a colaborar con la investigación", aseguró Kicillof en diálogo con CNN Radio.

"La última novedad que tengo es que el Ministerio de Seguridad de la Nación está enviando un grupo de antropología forense para estudiar el cuerpo que se encontró", dijo el gobernador bonaerense.



Kicillof añadió que "estamos colaborando con la investigación que está en manos de la Justicia Federal" y sostuvo que "tuve comunicaciones con la madre (del joven) pero siempre poniéndome a disposición para que se encuentre la verdad".

Sobre el avance de la investigación, aseguró que no tiene acceso al expediente y que, por lo tanto, está "esperando que la Justicia Federal lo resuelva" para "saber qué pasó y actuar en consecuencia".



Consultado sobre la aparición de las fotos del DNI de Facundo en el celular de uno de los policías investigados, dijo que "por lo que sé estaban, pero no voy a polemizar porque tengo acceso al expediente y no quiero opinar de algo que no conozco".



"Me parece que lo lógico y más humano es que no esté yo interviniendo en la causa. Lo tiene que resolver la Justicia Federal", insistió sobre la investigación.



Los restos óseos fueron encontrados el sábado entre Cerri y Villarino, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y se analizan si pertenecen a Facundo Astudillo Castro.

Fuente: Télam