Este miércoles, en la Sala II de la Cámara Penal, donde se discute el caso en donde un jubilado fue asesinado de 21 cuchillazos y donde dos personas están siendo juzgadas, la fiscal Leticia Ferrón de Rago solicitó perpetua para los acusados. En tanto que la defensa se inclinó directamente por la absolución. Este viernes se conocerá la sentencia del tribunal

Se trata de Melisa Alejandra Sánchez Carrizo (25) y quien era su pareja, Mario Exequiel Castro (24), apuntados como los autores del crimen de Juan Carlos Pérez (72) en su casa de Sebastián Elcano 365 Este, Rawson, para robarle un televisor y un rotomartillo que cargaron en el Renault Clio de la víctima y huyeron, llevándose también su tarjeta de débito, con la que extrajeron unos $6.000.

Los acusados. Eran pareja, luego se pelearon

Pérez había sido encontrado sin vida el 4 de mayo de 2015. Y en el acto las sospechas recayeron en Sánchez Carrizo, una joven que había comenzado a frecuentarlo a fines de 2014 y que incluso era considerada una suerte de novia del jubilado, pues solía quedarse en su casa y le manejaba el auto.

Según la acusación, el crimen de Pérez fue la consecuencia de que su ‘novia’ no le creyó que se había caído el sistema y que por eso no pudo sacar dinero del banco. Y que a raíz de ese hecho, ella planeó el crimen en complicidad con Castro, quien era también su ‘novio’. Cuando cayó presa, la joven intentó desligarse y le echó la culpa a Castro, pero su relato no fue creíble.