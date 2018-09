La actual Virreina de la Capital, Catalina Sosa, recurrió a las redes sociales para contar el calvario que padeció el domingo 16 en la madrugada cuando salió de bailar. Según su relato, estaba "en estado de ebriedad" cuando se subió al auto del remisero de su "confianza".

"Conocía al conductor desde hace 4 años, era mi remis de "confianza" (también de mis hermanas y amigas)", explicó y dijo que se abordó el vehículo a las 3.35 y que llegó las 7 a su casa, "con recuerdos confusos y con ganas de morirme".

En un extenso estado de Facebook dijo que estuvo alrededor de 4 horas en el remis "en un estado de vulnerabilidad total sin celular ya que guardó mis cosas".

La Virreina de la Capital identificó al remisero como Carlos “Charly” Cordoba y que ya fue denunciado. Además, de llevarla a ella, sostuvo que mientras estaba en el auto, trasladó a otras personas. "Entre pasajes paró el auto, y aprovechó para manosearme (entre otras cosas)", remarcó.

Finalmente, hizo un llamado a llamado a la solidaridad: "Les pido por favor a quienes hayan viajado con él en la madrugada del domingo que me contacten, es clave lo que puedan aportar. Cuando recuperé la conciencia noté que había parado en un lugar oscuro en medio de la nada, no pasaban autos. En ese momento entendí lo que sucedía y al ver mi nerviosismo y mi pánico el remisero me dejó en mi casa. Nadie sabe qué podría haber pasado si en ese momento no me recuperaba, hoy espero que cada persona que lea esto, y sepa que su conocida o amiga viaja con Carlos Cordoba, alias "Charly", sepa que no está segura, y que no puede confiar en nadie".