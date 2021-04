Acoso sexual, agresión y amenaza de muerte. Cristian Gabriel Poblete no tuvo ninguna consideración para quien era su pareja hasta el pasado 19 de marzo cuando la encontró acostada amantando a su hija de 1 año, en uan de las habitaciones de la vivienda en Colonia Fiscal, departamento Sarmiento. Como ella se negó a mantener relaciones sexuales en ese momento, la tomó del brazo con fuerza, la insultó y realizó un nuevo intento, violento, por penetrarla.

La víctima, intentando evitar el ataque, le advirtió a Poblete que lo denunciaría por lo que hizo, a lo que el imputado le contestó: “Hacé el chiste, te c... matando a la ch…”. La víctima le dijo que no le tenía miedo, a lo que el imputado le respondió: "No es ara que me tengas mido, ya vas a ver donde vas air a parar. Vas a ver con quien van a terminar los niños. Hacelo, te voy a matar a la ch…”.

La víctima realizó la denuncia y por Juicio Abreviado Poblete fue condenado por el juez Matías Parron a 2 años de prisión en suspenso; 2 años de reglas de conducta; prohibición de acercamiento, actos turbatorios y actos molestos. Asimismo, continua vigente lo dispuesto por el Juez de Paz del departamento Sarmiento, en relación a la cuota alimentaria (2.000 pesos), Régimen de Comunicación Amplio, con retiro de los niños por la abuela o tío.