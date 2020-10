"Tenemos mucha bronca porque nos robaron lo poquito que teníamos y que con esfuerzo lo habíamos conseguido y que ahora nos resulta imposible volver a tener", dijo Rocío Ochoa, integrante de la familia caucetera que durante la madrugada del último martes sufrió un violento asalto en su casa ubicada sobre la calle Colón, en las afueras del centro urbano del departamento.

"Mi mamá se acuerda de lo que le hicieron y se larga a llorar porque la verdad fue muy feo, los ataron y los amenazaron con un arma", agregó la joven, que no estaba en la vivienda al momento del asalto.

Todo ocurrió a eso de las 0.30, cuando un delincuente que portaba un arma de fuego metió la mano por una ventana, sacó la llave de la puerta de ingreso y consiguió acceder a la casa.

En una habitación estaba la madre (41) descansando junto a su hijo de 4 años, mientras que en otra dormía una hija de la mujer (14) con su novio (18).

"Cuando entró los amenazó diciéndoles que si se movían o decían algo le iba a dar un tiro al nene, y luego los ató. Ninguno podía hacer nada porque los tenían amenazados. Mi hermanito vio todo y quedó muy asustado", relató Rocío.

El sujeto actuó solo pero "les dijo que más vale que no lo siguieran porque estaba con cuatro más que lo esperaban afuera". Y escapó con el único celular que había en la casa, $1.500, una mochila con ropa del pequeño de 4 años, mercadería y una billetera con documentación.

Una vez que las víctimas lograron desatarse, sacaron la llave que el ladrón había dejado del lado exterior de la puerta y no les quedó otra que irse a domir, llenos de impotencia pero también de miedo.

"Mi mamá cerró la puerta por miedo a que volviera con más personas. Y no podían llamar a la Policía porque no tenían celular y los vecinos no están muy cerca de la casa, además de que les daba miedo salir", explicó la chica.

Recién al día siguiente pudieron pedirle ayuda a una vecina y llamaron al 911. Ahora investiga la seccional 9na.