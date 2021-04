Analía Maydana (44), que estaba desaparecida desde el pasado sábado, fue hallada asesinada en la noche del miércoles dentro de una bolsa en un descampado de Recreo, Santa Fe. El cuerpo estaba envuelto en una frazada, luego por un plástico que se utiliza en las obras en construcción y atado con alambre, aunque al momento de ser hallado se observaba un pie, informó Télam. Por el crimen fue detenido César Pérez (65), expareja de la víctima, que desde diciembre último tenía una orden judicial para no acercarse a la mujer, a quien hostigaba. "Cada vez que bajo del colectivo me lo encuentro, me sigue por todos lados, me espera afuera de mi trabajo", había denunciado la víctima.