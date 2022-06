El conductor que arrolló a una bebita de 1 año y 5 meses en Angaco no se dio cuenta que la había chocado y siguió su camino hasta su trabajo. Allí, tras unos diez minutos, le llamaron para avisarle lo que había pasado y entró en desesperación.

El hombre es un tío de la pequeña (hermano del padre), que fue identificada por la Policía con las iniciales K.S.C. (1). El accidente ocurrió este jueves, a eso de las 14, en una casa en calle Bosque entre Zapata y Nueva España, Angaco.

La víctima ingresó al Hospital Rawson con traumatismo encéfalocraneano y fractura de cráneo. Hasta esta tarde-noche estaba estable, confiaron familiares a este diario. "Ella está bien, está estable, consciente, reacciona, está despierta, me buscaba a mí para la teta pero todavía no le puedo dar", dijo su madre a eso de las 20.30. Y agregó que tiene en un costado de su cabecita un raspón y que le estaban haciendo una tomografía para una mejor evaluación.

La madre no se animó a contar detalles sobre el accidente. Pero una tía de la beba, llamada Rocío Castro (22), relató a este diario cómo fue el siniestro que casi le cuesta la vida a su sobrina. "Subimos todos al auto, eramos cuatro, nos estábamos yendo a trabajar. La mamá me pregunta por su hija... yo le digo 'está adentro', porque la había visto adentro de la casa comiendo fruta. A lo que salimos, arrancamos todo normal, no sentimos ningún golpe ni nada. Cuando casi íbamos llegando al trabajo nos llama mi marido diciendo que la K. había estado abajo del auto. Mi cuñado (el conductor) estaba desesperado, se agarraba la cabeza porque pensó lo peor", contó.

"Nos pegamos la vuelta y en eso nos cruzamos a mi marido y a mi cuñado que la llevaban en moto al hospital (de Angaco). Mi marido me dijo que la bebé estaba tirada, ensangrentada y descompuesta, desmayada. Lo que no sabemos es cómo ha sido, si ella ha estado adelante, atrás o abajo del auto", siguió.

El auto es un Ford Escort

Los cuatro ocupantes del auto son todos tíos de la pequeña. Rocío explicó que en el lote donde viven hay cuatro casas cuyos habitantes son todos familiares: "Ella (la bebé) vive en la parte de atrás de mi casa, pero siempre sabe estar ahí adelante".

Cuando K.S.C. era trasladada en moto al Hospital de Angaco reaccionó. Sus parientes explicaron que en ese camino lloró y que eso les dio cierto alivio. Luego desde allí la derivaron en ambulancia al Rawson.

"Gracias a Dios la bebé está bien, habla y está despierta, llama a su abuelo, a su mamá y a su papá", concluyó la tía. Y todos los familiares coincidieron que se trató de una desgracia con suerte.