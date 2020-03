Días después de la emotiva carta con la que recordó en el día de su cumpleaños a su novio Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell, Julieta Rossi volvió a expresarse a través de las redes sociales. Esta vez, reaccionó con bronca por la viralización de un foto que hacía referencia al ataque de los rugbiers en tono de broma.

“¿En serio vamos a seguir jodiendo con esto? ¿Cuándo vamos a entender que lo que pasa no es chiste?“, escribió Julieta en su cuenta de Twitter junto a las imagen que muestra a un joven usando una remera con la siguiente inscripción: "No me manches la remera con vino que soy rugbier”.

La bronca de la joven no es injustificada. Cabe recordar que según los testimonios que surgieron de la investigación, la pelea que terminó en el crimen que conmocionó a la sociedad empezó dentro del boliche Le Brique, después de que Fernando volcara por accidente un vaso sobre uno de los rugbiers del grupo ahora detenido acusado de matarlo a golpes.

En tanto, el Juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, debe resolver si concede el beneficio de la prisión domiciliaria solicitada por el abogado defensor de los rugbiers detenidos por el ataque a la espera del juicio.

El crimen de Fernando se produjo cerca de las 4.40 de la madrugada del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, cuando el joven fue atacado a patadas y trompadas por el grupo de rugbiers.

La brutal paliza fue registrada por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, por lo que horas después los deportistas fueron detenidos como autores del crimen en una casa cercana al boliche que habían alquilado para pasar las vacaciones.

Hasta el momento, permanecen detenidos en el penal de Dolores Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Blas Cinalli, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Lucas y Luciano Pertossi. Los ochos rugbiers están imputados por homicidio agravado con alevosía. En tanto, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, fueron liberados por falta de pruebas aunque siguen siendo investigados como “partícipes necesarios” en el crimen.

Fuente: TN