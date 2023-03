Una joven de San Juan hizo un descargo público lleno de bronca en el que contó que fue desestimada por Fiscalía la denuncia que radicó contra un muchacho que supuestamente la violó.

La chica no es identificada, para preservar su integridad. En un posteo que colgó en Facebook, dijo que el 22 de agosto de 2021 "este tipo abusó sexualmente de mí". Así arranca la publicación, que está acompañada por una foto del presunto violador.

"Después de decirle que no reiteradas veces y de salir sangrando del lugar desesperada, hice la denuncia correspondiente y hace dos días me informaron que no habian pruebas suficientes", continuó.

La denunciante explicó que hizo la denuncia "meses después ya que a las personas a las que les pedí ayuda lo único que hicieron fue reírse y defenderlo. Desde ese momento tuve miedo y sentí que nunca nadie me iba a creer. Cuando decidí hablar ya era tarde".

"No hay justicia en este país de mierda pero si quiero que haya condena social (...) Asi como me cagaste la vida espero que nunca nadie te vuelva a mirar de la misma forma", completó, exponiendo el nombre del muchacho, no replicado por este diario para salvaguardar el principio de inocencia.