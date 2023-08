Las estafas vinculadas al alquiler de viviendas que en realidad no existen son moneda corriente, pero que el domicilio sea cierto quizás no es tan común. Y eso es lo que padece una vecina de Capital cuya dirección aparece publicada en sitios de alquiler como parte de un fraude para sacarles dinero a los interesados en arrendar.

La mujer, de 75 años, vive en inmediaciones de Patricias Sanjuaninas y Mitre, muy cerca del ingreso norte del Hospital Rawson. Y son varios los que en los últimos días han tocado su timbre para preguntar o directamente para quejarse porque giraron señas y les dejaron de contestar y los bloquearon.

Lo que hace el o los estafadores es colgar en las páginas, principalmente en Facebook Marketplace, un suculento aviso sobre el alquiler de un departamento, con atractivas fotos y un precio razonable. Luego entabla un contacto ameno con quienes le consultan, responde dudas y en el momento en que le solicitan ver el inmueble es cuando expone sus artimañas para hacerse con el dinero. Una joven que por muy poco no cayó en el fraude contó que el supuesto propietario le pidió que le transfiriera $10.000 en concepto de "depósito de reserva". Y que le dijo que una vez que enviara la plata podría mostrarle el departamento y que ella iba a ser prioridad, debido a que tenía consultas de más de diez interesados. La chica explicó que dudó y que decidió acercarse a la dirección promocionada, donde descubrió que se trataba de una farsa cuando habló con la dueña de la casa. "No sé por qué justo mi dirección, no entiendo y me da mucho miedo y mucha bronca", lamentó la mujer. Y recordó el caso de una señora que "vino hace poco y lloraba y se agarraba la cabeza cuando le dije que la habían estafado, había transferido $40.000". También supo de un hombre que giró una suma menor.

"Vivimos acá con mi familia desde siempre, me extraña mucho esta situación. Espero que ahora la gente no siga cayendo", concluyó la dueña de casa.