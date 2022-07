Una llamada de último momento puede cambiar el futuro del guardavidas actualmente enjuiciado por la muerte de Santiago Furlotti (3), el nene que se ahogó en la pileta del Camping del Foro de Abogados. Es que una persona se puso en contacto con uno de los defensores de Juan Simón Molina Díaz (34) para confesarle que había estado en el lugar cuando la víctima sufrió la desgracia y que quería colaborar con la resolución del caso, por lo que fue convocado al igual que otras dos personas de su entorno, entre ellas un chico de 13 años cuyo testimonio puede ser crucial para el futuro del bañero.

¿Por qué? Porque ese menor habría visto de qué manera Santiago Furlotti ingresó al natatorio, uno de los puntos claves que se debaten durante el juicio. Hasta ahora, los defensores Carla Manini y Leonardo Villalba vienen sosteniendo la versión de que el nene fallecido no pasó por la puerta de ingreso a la pileta y por ende no pudo ser divisado por Molina Díaz. Manini dijo en los alegatos de apertura que el pequeño "jamás entró por la puerta de ingreso al natatorio", sino que "entró por un vallado que rodea la pileta". Siguiendo con su relato, Santiago sufrió una caída y se fracturó el cuello al golpear contra el borde de la pileta. Luego en teoría se precipitó al agua.

El debate es presidido por el juez Alberto Caballero.

La Fiscalía (representada por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Adrián Riveros) y los querellantes Franco Montes y Marcelo Fernández, en cambio, le atribuyen al guardavidas no haber advertido el ingreso de Santiago y lo responsabilizan del desenlace fatal.

Los querellantes se habían opuesto a la incorporación de los testigos

El chico de 13 años será sometido mañana a Cámara Gesell (audiencia videograbada) y lo que exprese ante las psicólogas puede echar luz en ese sentido. Mientras que, también mañana, declararán en el juicio los dos mayores que también estuvieron en el camping ese día. Tienen la obligación de decir la verdad (hacen un juramento) y las partes pueden hacerles preguntas.

Cabe recordar que Fiscalía busca que Molina Díaz sea condenado a 3 años de prisión en suspenso (sin encierro) por el delito de homicidio culposo. Mientras que la Querella pretende una pena más dura: 4 años de cárcel efectiva. En tanto, los defensores intentan desligar a su cliente con la absolución.

Por ahora, están previstos para el jueves los alegatos de clausura y el viernes la resolución

La tragedia ocurrió el 12 de diciembre del año pasado, en horas de la siesta. Santiago fue trasladado con vida al Hospital Rawson pero murió dos días después.

CRUCE DE UNA ABOGADA A LOS PADRES

Carla Manini en la primera jornada del debate culpó a los padres del nene ahogado. "¿Dónde estaban ellos? Estamos hablando de un menor de 3 años. Todos los testigos declararon que estaban preparando un asado, que vieron al menor solo, sin compañía de ninguno de los progenitores", acusó. "Los padres aparecieron 10 minutos después del hecho. ¿Qué clase de padres son? ¿Cómo cuidaban a un niño de 3 años sabiendo el peligro al que está expuesto en un camping? Esta defensa encuentra responsabilidad en los progenitores , que dejaron a su hijo solo en todo el momento y no les importó, estando a más de 20 metros de donde se produjo el hecho preparando un asado", lanzó. Y siguió: "El niño no muere por negligencia o imprudencia de mi defendido, quien en todo momento actuó de acuerdo a lo reglamentario".

En tanto, cuando los padres de la víctima fueron llamados a declarar, apuntaron contra el bañero. "Mi hijo no se metía solo a la pileta porque, a lo sumo, si bajaba las escaleras y el agua le daba a la altura de la panza, él se devolvía", dijo Ricardo Furlotti y sostuvo que Molina Díaz no le practicó correctamente las maniobras de reanimación (RCP).

Rosa Núñez, madre de Santiago, fue más dura: "Si este hombre (Molina Díaz) hubiese hecho bien su trabajo, no estaríamos acá". "Mi hijo entró solo a la pileta porque el guardavidas desconocía su trabajo y no cumplió con su función. En un club serio, un niño menor no podría haber entrado en el natatorio", lamentó.