Luego de que una mujer denunciara a su pareja (de la cual está embarazada de tres meses) por un presunto robo en su vivienda del Barrio Conjunto 8, en Rivadavia, el abogado del acusado dio su versión de los hechos ocurridos el martes de la semana pasada.

El letrado contó que Marcos Andradez (el acusado por su pareja) convivía con la mujer denunciante y con la misma que esperan un hijo, pero que desde hace un tiempo la relación no funcionaba de la mejor manera. “El martes de la semana pasada ambos tuvieron una discusión pero no pasó de eso. Entonces, mi cliente se retiró del lugar para que su novia no pase un mal rato por estar embarazada, porque la respeta”, aseguró.

En el mismo sentido, Mulet expresó que Andradez se retiró del lugar y se llevó algunas de sus pertenencias, como así también el auto del que habla la denunciante, que es propiedad de él y está a su nombre.

Con respecto a la denuncia, el abogado aclaró que es por hurto y no por robo “porque no hubo ni fuerza ni violencia” y que ya está solicitada la eximición de prisión.

Por último, Gustavo Mulet explicó que su cliente no es hijo de empresarios de La Marina porque su padre falleció hace 20 años y que simplemente es un chofer de colectivos de dicha empresa.