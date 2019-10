Era una maniobra que hacía prácticamente todos los días, pero ayer fue la última porque murió en el intento.



El folclorista Raúl Muñoz (71) perdió la vida en un accidente ocurrido justo en la puerta de su casa, cuando pretendía girar en su auto para meterlo al puente. Los investigadores suponen que no vio que detrás suyo venía un motociclista y su suerte quedó echada para siempre.



La desgracia de Muñoz, que formaba parte del Dúo Cantares (ver "La música, de luto..."), ocurrió alrededor de las 11.30 de ayer, sobre Avenida Benavídez, metros al Oeste de Sargento Cabral, en Chimbas. A esa hora la víctima guiaba su Renault 12 por Benavídez en dirección al Oeste. Había salido temprano a hacer unas cosas y pretendía llegar a su vivienda ubicada en el 2514 (O) de la Benavídez, pero eso no ocurrió, porque cuando dobló hacia la otra mano para entrar al puente, un joven identificado como Matías Araya (23) que venía detrás suyo en una moto Benelli 150cc no pudo hacer nada para evitarlo y se estrelló justo en la puerta del conductor.



La hipótesis de los pesquisas es que el motociclista conducía a alta velocidad, pues el impacto fue muy fuerte. La puerta del lado de Muñoz quedó hundida y él, atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. De inmediato fue auxiliado, pero cuando lo trasladaban en ambulancia hacia el hospital no resistió las graves lesiones que sufrió en el impacto, sobre todo en la zona del tórax y la cabeza, y falleció, precisaron fuentes policiales.



Por otro lado, la suerte del motociclista fue distinta, pues solamente terminó con lesiones leves. Fue importante que llevara casco. La tragedia de ayer generó conmoción entre la gente de la zona. Y también dolor, pues lo describieron como un "buen vecino". La familia del fallecido no quiso brindar declaraciones a este diario.



Personal de Criminalística trabajó en el lugar recolectando pruebas que serán claves para el informe que revelará con exactitud cómo fue la mecánica del siniestro. Por lo pronto, Araya quedó demorado en los calabozos de la seccional 23ra, acusado de homicidio culposo (matar sin intención), indicaron en la Fuerza.

La música, de luto: quién era Raúl Muñoz

Raúl Muñoz fue un conocido artista de San Juan, vocalista y gran guitarrista que transitó tanto el folclore como la música del recuerdo. En esos terrenos, integró el Dúo Cantares con Alfredo "Chato" Carabajal y el grupo Los dinámicos: el sonido de América, un combo que fue furor en los "70 con las cadenas bailables de Colón, que llegó hasta a Chile, especialmente con sus versiones de Los Iracundos; y que luego de un impasse, volvió al ruedo en 2011 (con formación aggiornada) para celebrar los 40 años de su creación.



Muñoz también supo destacarse en escena junto a Cuarteto Ariel, Hermes Vieyra, Trío Sol y Los indianos. Respetado músico y buen amigo, varios de sus colegas, vecinos y allegados lo despidieron con pesar y dolor en las redes sociales.