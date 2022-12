La esposa del penitenciario que falleció el último fin de semana en un siniestro vial ocurrido en Pocito escribió en su cuenta de Facebook estremecedoras palabras de despedida.

"Me toco despedirte de la manera más injusta que pueda existir en la vida, justo el día que cumpliamos un año de casados del día más importante de nuestras vidas" (sic), comenzó Florencia Yanzón (26), ahora viuda de Rodolfo "Rodi" García Olivieri.

"Mí vida, mí amor mí gordo como solía decirte no existe consuelo que cure mí alma, estoy destruida sin ganas de seguir viviendo, por qué me dejaste tan rápido Rodo por qué? Teníamos tantos sueños por cumplir juntos, no puedo más no se como seguir, ayudame por favor" (sic), continuó.

Para cerrar, escribió: "Me quedo con todos los momentos hermosos que vivimos juntos, no hubo un día en el que no me dijeras lo mucho que me amabas y lo feliz que eras por haberme conocido, yo te voy amar toda mí vida mí amor y espérame que algún día nos volveremos a ver. Ayudame a ser fuerte por qué te juro que no puedo, Te Amo" (sic).

Rodolfo "Rodi" García Olivieri (32) falleció al chocar el auto que conducía contra una camioneta. Estaba casado con Florencia, quien lo acompañaba en el Volkswagen Gol Trend, al igual que otra chica llamada Yasmín Rojo (21). Los tres habían pasado el día en una casa con pileta y regresaban cuando, a eso de las 21.30 del último viernes, impactaron contra una Ford F-100 que guiaba Carmen Alcaraz (47).

Según fuentes judiciales, el fallecido circulaba por Maurín hacia el Sur, mientras que la otra conductora lo hacía por Calle 7 rumbo al Oeste, en Pocito. El choque fue violento, al punto que el frente del Gol Trend terminó destruido y la camioneta adentro de un zanjón, a un costado de la calle. El penitenciario se llevó la peor parte, pues sufrió graves lesiones que lo sentenciaron a eso de las 3 de la mañana del sábado, cuando estaba internado en el Hospital Rawson.