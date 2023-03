El joven escrachado en las redes por una chica a la que supuestamente violó salió a defenderse públicamente. En un posteo que publicó en Facebook, explicó que tuvieron relaciones consentidas y que ella luego decidió denunciarlo para "limpiar su nombre", pues estaba de novia, es decir, acusó que lo expuso ante la Justicia para cubrirse de la infidelidad.

Este diario publicó ayer dio a conocer el caso, luego de que la chica hiciera un descargo público lleno de bronca en el que contó que fue desestimada por Fiscalía la denuncia que radicó contra ese muchacho que supuestamente la violó.

La denunciante, no identificada para preservar su integridad, en un posteo que colgó en Facebook dijo que el 22 de agosto de 2021 "este tipo abusó sexualmente de mí".

"Después de decirle que no reiteradas veces y de salir sangrando del lugar desesperada, hice la denuncia correspondiente y hace dos días me informaron que no habian pruebas suficientes", continuó.

La mujer explicó que hizo la denuncia "meses después ya que a las personas a las que les pedí ayuda lo único que hicieron fue reírse y defenderlo. Desde ese momento tuve miedo y sentí que nunca nadie me iba a creer. Cuando decidí hablar ya era tarde".

"No hay justicia en este país de mierda pero si quiero que haya condena social (...) Asi como me cagaste la vida espero que nunca nadie te vuelva a mirar de la misma forma", completó, exponiendo el nombre y una foto del muchacho.

EL DESCARGO DE ÉL

El acusado dijo que, estando ambos en la cama, a ella le entró un llamado de su novio. "Me dijo que no hiciera ruido, no sé cómo (el novio) se enteró", señaló. Agregó que "en el juzgado se le cag... de risa porque ni los testigos de ella saltaron para ella".

"Nunca se le obligó nada, hasta una amiga de ella un preservativo nos dio", dejó en claro el sospechoso.

"Ella dice que está dañada, que está mal y sin embargo sigue subiendo fotos en bolas en Instagram... la verdad no entiendo qué tan mal está, pero limpiarse su nombre con su pareja... yo no tengo la culpa de que ella haya sido infiel. Bueno, el que me conoce sabe cómo soy", escribió.

Por último, le pidió a ella que se haga cargo "de tus acciones" y agradeció el apoyo de sus conocidos.