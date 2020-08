La madre de Facundo Astudillo Castro y el abogado que la representa como querellante en la causa pidieron hoy por escrito ante la Justicia Federal la detención de cuatro policías bonaerenses a los que consideran responsables de la desaparición del joven de 22 años, quien fue visto por última vez el pasado 30 de abril cuando dejó la localidad de Pedro Luro.



En una conferencia de prensa brindada esta mañana en la plaza Rivadavia de Bahía Blanca, Cristina Castro y el abogado Leandro Aparicio informaron que el pedido fue presentado por escrito ante la jueza Federal 2 de esa ciudad, María Gabriela Marrón, y el fiscal del caso, Santiago Ulpiano Martínez, y que, además de los arrestos de tres efectivos de Mayor Buratovich y uno de Teniente Origone, pidieron 11 imputaciones más.



"Ese pedido de detención está fundado en pruebas del expediente, que vimos al respecto y nos habilitan a pedirlas. Entiendo que si se hace un análisis exhaustivo del expediente va a corresponder que se concreten", sostuvo Aparicio en referencia a los sospechosos para quienes requirió los arrestos.



Consultado sobre los hechos que le atribuyen a cada uno de los policías, el letrado explicó que por ahora los describen como una "asociación ilícita", ya que no tienen aún identificados los roles de cada uno, aunque sí están seguros de su vinculación con la "desaparición forzada"y el "encubrimiento".



Aparicio dijo que aún resta conocer el resultado de medidas de prueba solicitadas por la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin), cuya actuación en la causa destacó.



"Si bien no tenemos esas pruebas, las que ya tenemos nos habilitan a pedir las detenciones que estamos solicitando", expresó el letrado.



Por su parte, la madre de Facundo reiteró su sensación de que a su hijo le hicieron "algo malo" y se refirió al hallazgo de una especie de amuleto que habría pertenecido a él en el destacamento policial de Teniente Origone el viernes pasado.



"La bolsita donde encontraron la sandía con una vaquita de San Antonio de Facundo estaba en estado de putrefacción junto a un paquete de cigarrillos que ahora la Policía Federal mando a analizar a Buenos Aires", comentó.



"Dijeron que Facundo nunca había ingresado a una comisaría, que siempre lo dejaron seguir por la ruta, todos dijeron 'lo dejamos seguir' cuando tenían orden de que todo aquel que pararan le labraran el acta y lo volvieran a su domicilio, ninguno de ellos lo hizo", explicó.



En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió por parte del Estado argentino una respuesta a su pedido de informes, en la que hizo "observaciones sobre diversas acciones llevadas a cabo por sus instituciones para la búsqueda del beneficiario y la investigación sobre los hechos, tanto en el ámbito provincial como federal".



Sin embargo, en un comunicado de prensa, la CIDH "observó que, a más de tres meses de la desaparición de Facundo, no se cuenta con información concreta sobre su paradero o destino, por lo que se halla suficientemente establecida la existencia de una situación de riesgo grave para sus derechos a la vida e integridad personal".



"De igual manera, la Comisión recibió información sobre la existencia de un pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en relación con la situación del beneficiario", dice el comunicado.



En tanto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) consideró que el elemento hallado en destacamento de Teniente Origone "vincula a la policía bonaerense" con la desaparición del joven



"Esta nueva prueba en la causa por desaparición forzada, que tramita en el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, vuelve a poner en el centro de la investigación la participación de la Policía de la provincia de Buenos Aires en el hecho", remarcó la Comisión.



Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril pasado en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.



Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla y, desde ese momento, nada más se supo de él.