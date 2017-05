De tener a vacas, chanchos y caballos, pasaron a la nada misma. Así es la realidad de la familia de la ex reina de la Fiesta del Sol, que fue perdiendo uno a uno los animales de su finca de Albardón debido a los constantes robos. Entre la noche del martes y ayer en la madrugada le sustrajeron los dos últimos caballos que poseían y definitivamente los corrales quedaron vacíos en esa propiedad que supo tener su tambo propio, un criadero de chanchos y más de una decena de caballos para trabajar la tierra y acompañar las tradicionales cabalgatas.



Actualmente es un recuerdo lo que fue esa finca de Armando Puerta, el padre de Gabriel Puerta (elegida Reina del Sol en 2016), situada en las calles Costa Canal y Santiago del Estero, cerca del río San Juan. De todo lo que tenía, ahora quedan sólo los parrales y la casa donde vive la familia que cuida como puede la propiedad.

Ahí estaban Paloma y Angualasto, esa yegua y el caballo que robaron entre las 21 del martes y las 7 de la mañana de ayer.



Los ladrones rompieron las ataduras del corral y se los llevaron en dirección al río o la Villa Mariano Moreno, contó el casero, Marcelo Díaz. Eran los últimos caballos que poseía Armando Puerta.

La que hizo público el hecho fue su hija, la exsoberana Gabriela Puerta, quien a través de las redes sociales pide ayuda para localizar a esos dos animales de la familia. ‘Mi papá esta muy mal. Siempre le encantaron los animales y ahora no le quedó ninguno. Está tan preocupado que no vino a comer por buscar esos caballos’, dijo la joven.



El mismo Puerta contó que, a raíz de los robos, perdió entre 13 y 14 caballos en los últimos años. Lo mismo pasó con los chanchos y la veintena de vacas que tenía para su tambo, que finalmente tuvo que cerrar. ‘Esta zona se volvió por demás insegura. Ya no se pueden criar animales. Antes tenía de todo, ahora no tengo nada.



Uno no puede quedarse a dormir todo la noche al lado de los animales. Mi hermano, que todavía tiene chanchos, los tiene encerrados con rejas’, dijo el productor que ayer recorrió algunas villas de Chimbas, también Angaco y hasta San Martín buscando, sin éxito, a sus dos caballos.