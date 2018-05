Pasaron un mes y 20 días desde que Cristian Santos (22) salió de su casa en Marquesado para asistir a una consulta médica en el Hospital Rawson y no volvió. Su madre sigue buscándolo desesperada, pero aún no tiene nuevas pistas.

“No tengo ninguna novedad todavía. No hay ninguna información sobre el paradero de mi hijo”, comentó Virginia Roquier, la madre del joven que es oriundo de Neuquén. A la vez, agregó que “estoy esperando las cámaras de Mendoza de la terminal y no tengo respuestas de nada”.

Cabe recordar, que la última noticia que se tuvo en relación al joven fue sobre un video en el que se lo ve el día de su desaparición en la Terminal de Ómnibus sanjuanina subiendo a un micro que viajaba a la vecina provincia. Sin embargo, no hay información certera sobre el hecho de que Cristian haya llegado a destino o sobre qué hizo allí.

En cuanto a la investigación, la mujer aseguró: “Yo no he ido más a la comisaría, sólo me estoy dirigiendo a judiciales. Hablo con el secretario del juez porque el expediente de mi hijo está ahí. Yo, por mi parte, sigo averiguando con amigos, conocidos, mi familia en Neuquén sigue buscando, pero no tengo nada”.

Y reflexionó: “No sé nada de nada y ya van casi 2 meses. Mi desesperación es cada vez más grande porque no tengo ni buenas ni malas noticias. Sigo publicando su foto para ver si alguien lo ve o sabe algo, como para tener una idea de dónde seguir mi búsqueda”.