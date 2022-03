El caso del nene de 3 años que fue abusado presuntamente por un menor de 16 en Chimbas el pasado sábado, sigue causando conmoción en San Juan. Esta mañana, a casi una semana del hecho, la familia y allegados de la criatura marcharon hasta Anivi pidiendo Justicia. En ese contexto, la madre del menor relató cómo se enteró de lo que le había sucedido a su bebé.

"Mi hijo lloraba y me lo trajo este chico. En ese momento llegó la madre de él y se paró al lado mío. Ahí le pregunté al muchacho qué le había pasado a mi bebé y me respondió que se había caído en un pozo", comenzó relatando la mujer (se reserva la identidad debido a que la víctima es menor).

Para continuar contó que, "mi hijo me abraza y seguía llorando. Era un llanto muy doloroso. Yo le empecé a limpiar la tierra que tenía en la remera, el pantalón y me fui a mi casa. Ahí mi hijo empieza a decirme que tenía pupa. Yo lo miraba y le preguntaba '¿dónde?', pero no me decía. Sólo se recostaba en mi hombro. Entonces lo bajé para mirarlo y él se quedó paradito, quietito. Seguía diciéndome pupa y yo sentí algo raro. Le bajé el pantalón, lo miré y vi que estaba lastimado".

En ese momento, preocupada por lo que sospechaba, la mujer se acercó a la casa del muchacho que le había llevado a su hijo, que como ella vive en el barrio Conjunto XIII. "Vi a los padres del chico y les mostré cómo estaba mi hijo. Ellos empezaron a discutir. Yo volví a mi casa y llevé a mi hijo a la salita, porque no entendía el golpe", comentó la mujer en diálogo con AM 1020.

Fue el médico del centro de salud Béez Laspiur quien revisó al niño y mandó a la mamá al centro Anivi. "La médica legista lo revisó, le sacó fotos y me confirmó que mi hijo tenía tres lesiones", finalizó la madre.

Por el hecho, ayer por la mañana el acusado de 16 años quedó detenido y fue alojado en sede policial. Se esperaba que el juez de Menores Jorge Toro le tomara declaración una vez que las pericias realizadas al nene y los testimonios recolectados en el lugar llegaran a sus manos.

Sumado a eso, en el barrio se vivieron momentos de tensión, cuando vecinos y amigos de diferentes lugares como la conocida comúnmente Cueva del Chancho, Villa Paula y el mismo barrio Conjunto XIII, atacaron la casa del acusado.