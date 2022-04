Un sanjuanino se enojó con su pareja porque ella va a la escuela nocturna con el fin de completar sus estudios y le dio un golpe de puño en el ojo. "Sino dejas de ir a la escuela vas a ir todos los días con el ojo morado", la amanezó. Ella decidió denunciarlo y el agresor, padre de sus dos hijos y con antecedentes, fue condenado a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Fue ayer, 22 de abril, cuando la víctima llegó se presentó a la UFI Cavig para denunciar a su pareja, Franco Néstor Gómez, de 24 años. Según contó, tres días antes alrededor de las 20:30, mientras se vestía para asistir a la escuela nocturna ubicada en el barrio Capital Lazo, el hombre le propinó un golpe de puño en el ojo y le planteó: "Vas a la escuela a putear, seguro que allá comes cho...".

Luego continuó la agresión con forcejeos, rasguños, la agarró del cuello, el brazo, le mordió los dedos de su mano derecha y le dijo "te voy a quebrar todos los dedos para que no puedas escribir más". Al presentarse sus hijos, el agresor dejó agredirla, sin embargo, ya le había provocado lesiones que le generaron 10 días de incapacidad.

Al día siguiente, alrededor de las 16, cuando el hombre llegó de trabajar le preguntó a la mujer si iba a ir a la escuela. Ella le contestó que sí, entonces él la amenazó: "Si no dejás de ir a la escuela vas a ir todos los días con el ojo morado". Ella no le respondió y no asistió.

Al contarle a su tía lo sucedido, la mujer tomó la decisión de realizar la denucnia. Ante esto, la Unidad Fiscal a través del 911 se constituyó en el domicilio y el hombre quedó detenido.

Más tarde, en un juicio abreviado, Gómez fue condenado a la pena de 6 meses de cumplimiento efectivo, a la vez que se revocó la condena condicional del año 2018 de 2 meses de prisión condicional por el PEF, y se unificó la pena en 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.