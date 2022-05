“Era una chica bastante rara”, aseguró Natalia María Pablo, hija de la dueña de la estética de Capital en la que se investiga la promoción y facilitación a la prostitución, ante el juez en la audiencia de formalización del caso. La mujer, que se desempeñó como recepcionista en el lugar y fue acusada por el fiscal como coautora del hecho en el que está denunciada su madre Patricia Coria; negó además las prácticas sexuales en el local comercial.

“Yo en la estética empecé a trabajar en la segunda quincena de febrero, en el momento en que mi mamá se fue de viaje. Ella vuelve de sus vacaciones y yo me voy 20 días de vacaciones, con lo cual yo no he trabajado más de un mes en la recepción, había otra persona en la recepción”, comenzó diciendo Pablo.

Y agregó: “Yo a la denunciante la conocí cuando ya había entrado a trabajar. Era una chica bastante rara. Llegaba todos los días con moretones y rasguños, llorando porque el novio le había pegado. Yo la he ayudado, la he llevado al médico, la llevé y la inscribí en la escuela porque no quería seguir estudiando. No entiendo lo que está diciendo, de que no se le haya dado plata, porque incluso le hemos comprado remedios porque estaba muy mal. Le he comprado comida, era como una hermana más para mí. No entiendo qué ha pasado. Ella tenía un desequilibrio que por ahí venía muy bien y a veces lloraba y se iba. No sé qué pasa en la casa de ella, pero siempre llegaba golpeada”.

Para finalizar: “Ella andaba mostrando las te… por todos lados porque estaba orgullosa, pero en ningún momento se le dijo que se tenía que sacar el ambo, porque era su uniforme de trabajo. No era así, es una estética donde se dan masajes, hay camillas para hacer masajes”.

Cabe recordar que, Pablo y su madre están detenidas luego de la denuncia realizada por la joven de 19 años que trabajó en el lugar. La denuncia fue realizada el sábado pasado en Cavig por supuestos delitos sexuales que ocurrían puertas adentro de la estética Eros for Men, ubicada en el 18 (E) de la calle 25 de Mayo.