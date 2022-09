Una indignación tremenda tiene la mujer que fue víctima de motochorros cuando salió de hacer una operación en Cambio Santiago, pues además de que le robaron el dinero, en la cartera que le sustrajeron tenía documentación suya y de su hija de 5 años que no pudo recuperar y se perdió el viaje a Chile que tenía planeado para este miércoles.

"Hoy viajaba a Chile, con mi hija teníamos el vuelo desde Mendoza a las 15.30. Pero al robarme los documentos no pude viajar", explicó con mucho pesar Silvina Agüero, comerciante caucetera que sufrió el ataque pasado el mediodía de ayer martes.

La mujer explicó que había ahorrado unos dólares pensando en el viaje. "Desde hace bastante venía planeando el viaje para disfrutar unos días en familia", dijo. Agregó que "tenía la duda si cambiar los dólares acá o allá" y que optó por hacerlo en San Juan porque en Chile en estos días la atención al público es reducida por los festejos por el Día de la Independencia.

"Mi mamá me dio unos pesos argentinos para tener por cualquier situación", comentó. Agüero se dirigió a Cambio Santiago, cuyo local está ubicado en la calle General Acha, en Capital. Lo primero que hizo fue cambiar unos pesos argentinos por chilenos. Mientras que después cambió dólares, aunque no pudo entregar todos porque "el que me atendió me dijo que había 150 que no me los podía recibir porque supuestamente estaban deteriorados".

La víctima ahora sospecha de esa decisión del empleado de la casa de cambio, sobretodo porque él mismo le ofreció el contacto de una persona que se los podía cambiar. "Sacó una tarjeta con un teléfono y me dijo que le llamara a esa persona", contó.

La mujer llamó a ese hombre y cambió los dólares en las inmediaciones. Luego con esos pesos que le dieron regresó a Cambio Santiago y los canjeó por más chilenos.

Hasta ese momento no había dudado de nadie. Caminó hasta su auto, que había dejado en una playa sobre calle Mitre, y al subir dejó su cartera en el asiento del acompañante. Luego salió por calle Santa Fe y paró en el semáforo de Sarmiento porque estaba en rojo.

"Venía escuchando un audio y veo una moto que venía por la vereda, en contramano. Era una moto grande. Estaba mirando para otro lado y escuchando el audio cuando siento el estallido. El polarizado sujeta un poco el vidrio y me da pie para poder tirar la cartera. Pero mi reacción fue muy lenta en comparación con la violencia con la que me tironeó la cartera. Aparte yo no entendía qué pasaba. No sabía si había llevado por delante a alguien, nada, estaba en otra situación", señaló.

El dinero que le robaron, traducido todo a pesos, son unos $75.000

El delincuente se apropió del bolso y regresó a la moto que conducía su cómplice. Siguieron en contramano por Santa Fe y en Entre Ríos doblaron hacia el Norte.

"Yo en ese momento gritaba, lloraba, no podía hablar"

"Cuando me dí cuenta que me llevaban la cartera con la plata y los documentos sentí que el mundo se me vino abajo. Tenía los pasajes, tenía las valijas hechas, tenía todo para estar hoy en Chile.... Soy comerciante, laburo todos los días de mi vida y no me sobra nada. Tengo mucha bronca, mucha impotencia. Estoy muy amargada, mi hija estaba muy ilusionada con todo esto. No le he hecho nada malo a nadie como para estar pasando por esto", dijo la víctima, desbordada de angustia.

"Anoche no he dormido y estoy sin comer desde ayer. No puedo salir del shock"

Su bronca pasa porque está convencida de que no fue un ataque al azar. Además porque sospecha que el empleado de Cambio Santiago y la persona que le recomendó tuvieron que ver con el robo, presuntamente oficiando alguno de ellos como entregadores.

"Tienen todo arreglado. Fue una entragada de ellos, nada fue al azar. Me siguieron, sabían que había estado cambiando plata. Acá 2 + 2 es 4, no hay mucho para darle vuelta. El tipo me vio... yo sola, mujer... era una presa fácil", lamentó.

"Todavía me duele todo, la bronca no me la puedo sacar"

Agüero hoy envió un mensaje a esa persona que le cambió los dólares que no le recibieron en la casa de cambio. Dijo que ayer la había atendido de forma muy amable, mientras que hoy cambió drásticamente el tono y que le dejó de responder cuando ella le escribió "me mandaste a robar pero no importa, la plata que me robaste ni en tu agonía te va a servir". "Le deseo las peores de las cosas. Son unos entregadores con todas las letras", completó.