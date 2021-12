Debido a que la hipótesis más fuerte que guía la investigación es que la niña ya no se encuentra en la provincia, el juez provincial, Ariel Parrillis remitió las actuaciones efectuadas y en trámite, a la Fiscalía Federal con asiento en la ciudad de San Luis bajo la carátula "averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación".



El traspaso de la causa busca "evitar resoluciones contradictorias y la superposición de tareas, aunque los recursos provinciales quedan a disposición para la cooperación y la colaboración que se les requiera", informaron fuentes judiciales.



En la justicia provincial continuarán su tramitación otros procesos judiciales paralelos para averiguar la posible comisión de otros delitos no vinculados con la desaparición de la niña.



Según se informó, el expediente -integrado por más de 80 cuerpos- contiene más de 180 líneas de investigación tanto en San Luis como en otras provincias y en Chile que surgieron a partir de 185 denuncias recepcionadas a través de líneas telefónicas y declaraciones de personas.



Los datos surgieron de las Líneas 134 "Alerta Sofía", 145 "Programa Buscar", Missing Children, Sistema de Emergencia 911, Agencia de Monitoreo y Sistema Federal de Búsqueda de Personas.



Las declaraciones se recibieron en Fiscalías y sedes policiales de todo el país y las denuncias en calidad de "corroborables" fueron investigadas por la Policía Federal y Policía de San Luis.



La menor desapareció el 14 de junio en el Barrio 544 Viviendas, de la capital provincial y, desde entonces, todas las líneas de investigación que surgieron no dieron resultados concretos.

Fuente: Télam