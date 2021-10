Luego de la la absolución del ginecólogo Matías Moretti, quien había sido denunciado por el abuso sexual de una paciente, se generó un fuerte cruce del alto voltaje entre la fiscal Claudia Salica y la jueza Verónica Chicón.

Salica tildó de “irracional” la resolución judicial y aseguró que “lo que más desilusiona es la poca empatía con la víctima”, pero Chicón, por su parte, manifestó en Radio Sarmiento que ella accedió a las pruebas y que tiene "los argumentos suficientes" (en los próximos días los dará a conocer) para haber resuelto el caso.

La fiscal también había cuestionado una presunta parcialidad en el trato hacia el acusado y la magistrada aseguró que "lo nombré como señor Moretti y después le dije doctor Moretti porque justo la defensa lo había nombrado así".

Sobre la acusación de interrumpción, Chicón explicó que "en ningún momento pasó eso y justamente fue la denunciante la que irrumpió en la sala sin saludar durante el alegato de la doctora Salica. En esto ella falta a la verdad. Sólo le llamé la atención porque le faltó el respeto a la defensa y a algunos testigos".

Por último, expresó que "entiendo que es el trabajo de la fiscal y que no tiene animosidad conmigo como tampoco yo tengo con ella, por mi parte está todo bien. Sin embargo, no puede decir que no tengo en cuenta la perspectiva de género y, en todo caso, que lo haga por escrito".