"Ya no soy la misma de antes. Trato de poner todas mis fuerzas con la ayuda de Dios y de mi pequeño ángel que ahora me acompaña en todo”, expresó conmovida esta mañana la madre del joven de 18 años fallecido, en la puerta de su casa.

En las últimas horas, el matrimonio recibió un llamado del Papa Francisco. “La verdad que no lo esperábamos. Yo por lo general me levanto tarde porque la noche suelo tomar una pastilla para que se me pase más rápido esta tristeza. El día se me hace largo y la noche también”, contó Graciela. “Más o menos a las 11 suena el teléfono de mi marido y atiende él, salía medio entrecortado. Ahí le dijo que era el Papa”.

“Fue un día muy bendecido para nosotros, nos emocionamos mucho”, explicó. “Nos dijo que él estaba presente con nosotros. Nos pidió disculpas pero nos dijo que estaba muy cerca de nosotros, que nos va a acompañar siempre”, indicó la mujer, que supo que Francisco obtuvo su número a través del Colegio Marianista, al que asistió Fernando. “El dolor es muy grande”.

Graciela Sosa contó también que el llamado los “reconfortó muchísimo”. “Nos dio su bendición y que pronto volvería a llamarnos”, dijo y reveló que el sábado pasado se realizó una misa de acompañamiento a la familia con una gran ocurrencia. “Siento esa energía que me transmiten todos para seguir adelante, luchar y pedir justicia por Fernando”, remarcó y dijo sentirse muy “acompañada”.

La mujer prefirió también no hacer comentarios sobre el avance de la investigación, manifestó que no se sentía bien y se retiró junto a otras personas en un auto.

Este viernes, en tanto, se conocieron los primeros hallazgos del análisis que la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la PFA, realizó sobre los teléfonos celulares de los 10 rugbiers detenidos por el crimen: dos altas fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Infobae que al menos uno de los rugbiers filmó el ataque en alta resolución. El fiscal general de Dolores, Diego Escoda indicó también que habría dos grabaciones que muestran qué hicieron tras asesinar al joven de 18 años.