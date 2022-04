La madre de Facundo Martín Torraga, condenado a 10 años de prisión por violar y amenazar con un arma de fuego a su expareja, fue muy dura con la víctima: "Le creen a alguien de dudosa catadura moral", criticó.

En diálogo con Antena 1, Hebe "Pupé" de Torraga arrancó diciendo que "tengo 80 años y estoy invadida por una gran tristeza y dolor. Eso me lleva a quebrarme y no poder hablar". Luego pasó a leer una carta en la que criticó duramente a la Justicia.

"La Justicia en nuestro país está ciega, no existe. Condenan a mi hijo por 10 años por una supuesta violación, cuando está lleno de corruptos, delincuentes, ladrones, asesinos que caminan sueltos por las calles de nuestra querida Argentina", empezó.

"Hay miles de casos no resueltos, como los de (Nora) Dalmasso, (María Marta García) Belsunce, Tellechea, Pacheco, Soledad. Pasan los años y los asesinos siguen sueltos. Lamentablemente en este país no existe la Justicia. Mi hijo no es asesino, ladrón, violador, y está condenado como si lo fuera", siguió.

Y agregó: "Quiero preguntar, señores fiscales, señores jueces... ¿ustedes están tan limpios en su vida personal como para semejante condena a mi hijo? Le creen a alguien de quien no voy a hablar por su dudosa catadura moral. Lo único que pido es que Dios ilumine a los hombres de la Justicia para que revean la injusta sentencia contra mi hijo Facundo".

Los jueces que aplicaron la condena Andrés Abelín Cottonaro (centro), Federico Rodríguez (derecha) y Diego Sánz (izquierda).

Luego, teniendo en cuenta su avanzada edad, se preguntó, con angustia: "¿Lo volveré a ver libre? ¿Lo veré caminar por mi casa? Es tremendo lo que estamos viviendo , es injusto, no corresponde".

Facundo Martín Torraga (46) fue castigado el pasado miércoles por los jueces Andrés Abelín Cottonaro, Federico Rodríguez y Diego Sánz. Los fiscales Claudia Salica y Eduardo Martínez habían pedido una pena de 12 años, mientras que la defensa buscaba una condena a 6 años y 6 meses de encierro, el mínimo posible, teniendo en cuenta que el día anterior ya había sido declarado culpable por una violación ocurrida en 2019 (lo absolvieron por otro supuesto hecho anterior) y por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

"Tenemos que estar fuertes para acompañarlo en este año tan duro", expresó sobre el final la madre, quien por otro lado contó que su marido "llora" y que está "sensible". Cabe recordar que Facundo es hijo del renombrado bodeguero Mario Torraga, quien estiró de manera ilícita sus vinos con alcohol metílico y causó la muerte de 29 personas en 1993, hecho por el que fue condenado a 15 años.