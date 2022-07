Yamila Cialone, la madre de Guadalupe Belén Lucero, la nena de 6 años desaparecida desde el 14 de junio del año pasado en la provincia de San Luis, posteó en sus redes sociales que no pierde las esperanzas de "encontrar a su hija con vida".



Estas declaraciones fueron formuladas luego que culminaran ayer los rastrillajes y procedimientos realizados por la justicia federal que tiene a su cargo la causa.



“Todo este circo resultó negativo. Nos dañaron los dichos, las declaraciones, pero no nos rendimos”, sostuvo la mujer a través de una publicación que realizó anoche en Facebook.



Y enfatizó: “Seguimos confiando firmemente en la Justicia Federal y gracias a Dios todo lo declarado por una persona que decía haber matado a mi hija fue falso".



Concretamente, la mamá de Guadalupe se refiere a las declaraciones realizadas el pasado miércoles en sede policial por un ciudadano identificado como Sergio Ponce, de 26 años, quien padece esquizofrenia, y que se adjudicó el secuestro y la muerte de la Guadalupe.



En su autoincriminación, según fuentes de la investigación, Ponce dio dos versiones opuestas sobre la forma en que según él habría asesinado a la nena desaparecida.



De acuerdo a lo que consta en la causa judicial, en una primera declaración sostuvo que la drogó, la ahorcó y luego la quemó, tirando sus cenizas por el inodoro de su casa; mientras que en la otra versión dijo que llevó a Guadalupe en ómnibus hasta la localidad de Potrero de los Funes, distante 25 kilómetros de la ciudad capital, y que allí la mató y sepultó su cuerpo en una zona agreste llamada Valle de Piedra.



Con estos datos, la justicia federal ordenó y realizó pericias tanto en el domicilio particular del joven, como en Potrero de los Funes, pero no se encontró ninguna evidencia relevante para la causa.



El abogado Héctor Zavala, representante legal de Eric Lucero, papá de Guadalupe, afirmó que la autoincriminación de Ponce "no es seria y no tiene fundamentos, por lo que la descartamos totalmente".



Los procedimientos indicados por la justicia federal en este caso fueron verificados por los fiscales Cristian Rachid, Marcelo Colombo, Alejandra Mángano y Leonel Gómez Barbella, quienes no han informado oficialmente si se realizará algún operativo en la jornada de hoy.

Fuente: Télam