El polémico y sonado caso de la conductora que el 8 de septiembre de 2016, manejó más de 2 km en contramano en plena mañana por avenida de Circunvalación hasta que atropelló a una pareja en moto, dejando graves heridas en un joven y causando al día siguiente la muerte de su novia, llegará finalmente a juicio. Ana María, la madre de la joven Leslie Arustizia, se mostró aliviada y pidió justicia.

"Esto es un respiro, un beso al corazón para que su alma descanse en paz. Luchamos para que esta mujer no salga a matar a nadie más", dijo la mujer en los micrófonos de Radio Sarmiento.

"Yo no quiero que otra persona inocente muera en manos de esa mujer. Por la edad que tiene no irá a la cárcel, pero que no salga de su casa a causar una muerte más", agregó.