El crimen de Talía Recabarren ocurrido en junio de 2016 conmovió a los sanjuaninos. Ángel Morales, confeso autor del hecho, permaneció en el Instituto Nazario Benavídez hasta hace unos días por ser menor de edad. Sin embargo, cumplió 18 años y quedó libre, hasta el inicio del juicio que, al día de hoy, no tiene fecha.

Anabela Recabarren, madre de la chica, se mostró indignada por lo ocurrido. "No lo hemos tomado nada bien. Con mis hijas estamos muy preocupadas porque es un asesino y está suelto. Lo que no entiendo es por qué quedó en libertad. Me mató a Talía y merece estar en la cárcel, no suelto", dijo en diálogo con Radio Sarmiento.

Talía Recabarren

"Puedo asegurar que no va a haber justicia por Talía porque soy pobre. Para que haya justicia hay que tener un buen abogado; para que el fallo salgo a su favor y yo no tengo", agregó.

La mujer señaló también que "las marchas no sirvieron de nada". "Si él queda en libertad imaginen la de guachos (sic) que van a andar matando menores, van a empezar a matar gente como si fueran perros. El juez tiene que dejarse de zonceras y empezar a condenar como se merecen. Mataste una persona, bancatelá, tenés que estar preso porque no mataste una gallina", dijo con firmeza.

"No puede haber un asesino libre, tiene que estar entre rejas. ¿Por qué hay que darle una segunda oportunidad?, A Talía nadie se la dio. Merezco una explicación", concluyó molesta.

El caso

En junio de 2016, el cuerpo de Talía apareció sobre ruta 12, a la altura del kilómetro 26, en Zonda, luego de permanecer varios días desaparecida. Ángel Morales, exnovio de la chica, confesó la autoría del crimen. Sin embargo, en la familia Recabarren están seguros de que no actuó solo y señalan a Débora Zámora, en ese momento, pareja del detenido.