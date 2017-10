Cuando parecía que todos los caminos conducían a una muerte por ahogamiento en un canal producto de un supuesto juego de un muchacho a orillas de un cauce, ahora la Justicia busca saber si efectivamente Axel Díaz cayó de forma accidental o bien lo empujaron, conociendo cierta impericia del joven para nadar, dijeron fuentes judiciales.

Se trata de la muerte del joven de 22 años que el viernes pasado cayó alcanal que tiene una parte con entubado, llamado canal de descarga del Dique Solano - Estero de Zonda, ubicado a metros del Monumento al Ciclista y frente al autódromo, en Rivadavia.

En un principio, los pesquisas -en base al testimonio de dos muchachos que acompañaban a Díaz- dijeron que Axel hacía un juego de equilibrio y fuerza al borde del canal, y que todo terminó de la peor manera cuando, supuestamente colgándose de una de las paredes del puente, perdió fuerza o no pudo sostenerse, cayó al agua y la correntada lo empujó dentro de un entubado -de unos 1.800 metros- y se perdió.

Hasta ahí se habló de una muerte por ahogamiento producto de una caída accidental. Se creyó que Axel y esos dos amigos -la familia no los reconoce como tal, sino que sería "amigos de ocasión- habían llegado a ese sitio a tomar fernet y en un juego de cayó, pero la autopsia reveló que el joven fallecido no tenía alcohol en sangre ni sustancia tóxica que le haya hecho perder la lucidez y que, según su entorno, el muchacho no sabía nadar y hasta le tenía fobia al agua y las alturas. Además, otro dato que no le cerró a los investigadores fue por qué los amigos tardaron tanto tiempo en dar aviso a la policía (unas dos horas).

Esas sospechas han llevado a que se tome declaración a distintas personas del entorno de Díaz y no se descarte la hipótesis del homicidio. Por su parte, la familia sólo se ha expresado a través de un comunicado donde piden "por la verdad de los hechos acontecidos" y convocan a una marcha para este viernes a las 17 con concentración en la Iglesia Catedral.