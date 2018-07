Mientras pasan los días, Paula Liuzzi sigue pensando quién puede haber dejado en la puerta de su casa, en Desamparados, el ritual esotérico que contenía arena una cruz de sal, maíz y una foto de ella junto a su hija con sangre y alfileres clavados, dentro de una caja. Y en medio de la búsqueda del responsable descubrió que la semana pasada le enviaron un mensaje amenazándola.

“Yo normalmente no leo los mensajes privados de Facebook, pero ahora, por esto que me pasó los empecé a ver y descubrí que hace unos días me mandaron uno desde una cuenta falsa amenazándome”, contó la mujer.

Y relató que “me decían que me voy a joder por toda la maldad que hago y que se me va a seguir pudriendo la cara. Justamente en estos días me encontré una serie de manchas en la cara y consulté porque no sabía de qué se trataba. No sé si tendrá que ver, pero ya pedí que investiguen el mensaje”.

A su vez, Paula, quien hace algunos años perdió a su hija Francesca en un accidente de tránsito donde también murió la abuela de la menor y por eso lidera la asociación Estrellas Amarillas (de lucha contra por una mayor seguridad vial), ya mandó a colocar cámaras alrededor de su casa porque no se siente segura.

“La verdad, yo no creo en este tipo de cosas, pero sí me preocupan las intenciones de la persona que las esté haciendo, porque hay que ser muy macabro para usar una foto de mi hija –quien tiene 6 años- y ponerle sangre y alfileres en la cabeza”, confió la mujer, quien aseguró además que la niña no está yendo a la escuela por miedo.

Mientras tanto, la Policía ya se comunicó con ella para informarle que peritarán las cosas halladas con el fin de buscar algún indicio del responsable.

El caso

La mujer encontró el escalofriante paquete el domingo pasado por la mañana, tras regresar a su casa. Luego del hallazgo, pidió ayuda a sus vecinos, quien la acompañaron y llamaron a la Policía. Los efectivos rociaron la caja con agua bendita, la tomaron con un alambre y se la llevaron a la Comisaría.

En cuanto a quién podría ser el responsable, Paula sostuvo: “Yo tengo una vida, crío a mi hija sola y tengo un montón de proyectos. No me ocupo de nadie más ni tengo problemas con ninguna persona, por eso esto me sorprende”.

Sin embargo indicó que “varias personas de distintas provincias que saben sobre estos temas se comunicaron conmigo y coincidieron en que se trata de una mujer rubia que puede llegar a estar con alguna expareja mía. No sé si es así. Sólo quiero que encuentren quién está haciendo estas cosas para volver a sentirme segura”.