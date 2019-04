Pobreza extrema. Es una de las coincidencias entre la nena sometida a un aborto y sus cuatro primitos. Por decisión judicial, todos los niños no están con sus progenitores.



El conmovedor caso de la nena de 11 años embarazada por su padrastro y sometida a una interrupción legal de un embarazo de 5 meses, reveló una dramática historia de pobreza, malos tratos, drogas y abusos en la familia de su madre, donde también habrían abusado de ella. Según fuentes judiciales, cuando la menor fue entrevistada en el Anivi, aseguró que además de las violaciones a las que la sometía su padrastro de 42 años, en las ocasiones en que su mamá la llevaba a la casa de su abuela materna en Pocito, también fue abusada por otros parientes y todo indica que son tres hermanos de su madre.

Según los voceros, la menor habló de manoseos y otras prácticas sin acceso carnal que también tuvieron como víctimas a otros primitos. Y aseguró que uno de esos sujetos (dijo que fue el padre de su progenitora, pero sería un hermano) estuvo a punto de violarla y no lo hizo porque justo lo interrumpió su mamá.

Esos dichos fueron conocidos por la fiscal Claudia Salica, que consideró estar ante un hecho nuevo y por eso lo derivó al fiscal en turno Carlos Rodríguez, quien ahora pedirá iniciar la investigación al juez Guillermo Adárvez.

Las averiguaciones iniciales para determinar quiénes son esos sujetos, estableció que, a priori, son tres hermanos de la madre de la nena del aborto. Y que dos de ellos ya están presos y esperan ser juzgados por otros hechos muy aberrantes: golpear, abusar y violar a 4 sobrinitos, dos varones de 8 y 6 años y dos nenas de 7 y 4 años al momento de la denuncia, el 9 de octubre de 2014.

El mayor de esos sospechosos tiene 25 años y tiene prisión preventiva por abusar y violar a los tres sobrinitos mayores que vivían en su misma casa. Sobre su hermano de 23 años pesa la no menos grave acusación de haber accedido carnalmente a los cuatro chicos, indicaron.

Ahora el juez deberá resolver si vincula a esos sujetos a los abusos relatados por la niña y si el tercer sujeto mencionado, debe estar también en prisión.

DE PESADILLA

Las revelaciones que hicieron esos cuatro hermanos en Cámara Gesell, fueron estremecedoras. Todos dijeron haber vivido en situación de pobreza extrema y descuido, haber sido golpeados por su madre y los demás parientes, obligados a buscar comida en la basura, mendigar para llevarles la plata a los mayores quienes luego se compraban drogas o los mandaban a vender estupefacientes.

De esos relatos se desprendió también la existencia de juntaderas con alcohol y drogas en las que los niños también terminaban siendo abusados, incluso por otros sujetos que no eran del grupo familiar. Es más, una de las niñas habló de haber sido prostituida, indicaron.

La abuela de la nena entrevistada tiene otros tres hijos adolescentes pero la investigación no alcanzó a revelar si también habían sido víctimas de abusos y otros vejámenes.

La consecuencia de esos relatos no pudo ser otra: los cuatro hermanitos, por decisión judicial, fueron derivados a otras familias sustitutas en las que -según los voceros- pudieron encontrar contención y afecto para intentar salir adelante.

La mamá de la nena quedará libre



El caso de la nena estalló el 28 de marzo pasado, cuando una docente la llevó a un centro de salud y allí supieron de su embarazo. Ese mismo día, el presunto violador, su padrastro, quedó preso, igual que la madre de la nena pues a los pesquisas judiciales no les cerraba que no supiera de los abusos ni se sospechara al ver el abultado vientre de su hija, luego sometida a un aborto legal. Al declarar la nena dijo que su mamá no sabía de los ultrajes. Y la mujer negó también saberlo, es más se mostró como una víctima más de su pareja. Ahora será excarcelada, pues le atribuyeron abandono de persona, un delito excarcelable.