Luego de que se conociera el hecho de violencia que envuelve a un rugbier y su hija, la novia de Juan José de la Plata, Jazmín Albarengo, utilizó las redes sociales para defenderlo.

El hombre fue denunciado por la madre de la niña de 13 años por violencia infantil, ya que le dio 15 cintazos a su hija.

Por este motivo, la actual pareja del acusado sostuvo que "pronto se acabaran las mentiras". Pero anteriormente, lo definió como "mejor marido sin papeles", "padrazo", "mejor médico" y "mejor entrenador".





"Te amo y acá voy a estar. Sé lo que sos, no tengo dudas... No me bajes la cabeza pichón mío", relata en su posteo.

Albarengo sostiene "que no me cabe en el cuerpo tanta angustia... esto también pasará, mi amor". Con palabras de aliento, la joven destaca que las categorías de Huazihul lo "esperan" para abrazarlo y "tratar de tacklearte".

Finalmente, asegura que "nada importa de lo que digan" y que tiene el apoyo de "miles de personas que te conocen". "El resto es de palo... siempre al pie del cañón pichón mío. Te amo siempre", cerró.