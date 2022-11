Los investigadores que tienen a cargo el caso de la menor de Sarmiento que fue hallada en un callejón golpeada y mojada manejan varias hipótesis, pero hay una que cobró mayor fuerza con el correr de las horas: creen que el ataque fue en ocasión de robo, es decir, que desconocidos asaltaron y agredieron a la víctima para apropiarse de sus pertenencias, señalaron fuentes judiciales a este diario.

La menor de 15 años fue encontrada en la noche de este jueves, alrededor de las 23.30, por una vecina que divisió un bulto a un costado de la huella, en Tres Esquinas, Sarmiento. Cuando se acercó se dio cuenta que se trataba de una niña, que estaba inconsciente, mojada y con un golpe en la cabeza.

Para ese entonces la familia de la chica ya la buscaba por todos lados, ya que desde hacía varias horas no tenían novedades de ella. Fuentes judiciales dijeron que el padre declaró que sobre el mediodía la habían llevado a la escuela para su clase de Educación Física. La versión que tienen los pesquisas indica que la menor al final no entró a la clase y que le señaló a sus compañeras que se sentía mal, descompuesta. En teoría iba a regresar a su casa, pero se fue hacia otro lado. Eso fue lo último que se supo de ella, hasta que por la noche la mujer que se encontró con la dramática escena dio aviso a las autoridades.

La Policía trabajando en el lugar.

Dada las características del caso, en la causa interviene la UFI Anivi. Desde allí dispusieron medidas, principalmente, para brindarle contención psicológica a la víctima. Y también para averiguar el trasfondo y dar con los culpables. Para eso es fundamental el testimonio de la propia menor, pero hasta el momento lo que pudo aportar es mínimo dado que no sale del shock y dice que por el momento no recuerda nada, explicaron los voceros.

Otro elemento fundamental para la pesquisa es el examen del médico legista, que constató un golpe en la cabeza. Además, la adolescente no tendría lesiones en sus partes íntimas. No obstante, la posibilidad de un ataque sexual no está descartada, aunque la teoría de los pesquisas es que no abusaron de ella, afirmaron.

La víctima en primera instancia fue trasladada al Hospital de Sarmiento.

En cambio, la principal hipótesis apunta a un asalto. Los investigadores confirmaron que a la víctima le robaron la mochila y su celular. Es por eso que los pesquisas creen que la abordaron para sacarle sus pertenencias y que posiblemente ella se resistió y le pegaron.

Lo concreto es que por ahora hay más dudas que certezas. Para echar luz al caso ya se ordenaron varias medidas, como un rastrillaje en el lugar, una encuesta vecinal y la geolocalización del teléfono.