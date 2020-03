"La excusa fue la cuarenta", expresó indignada Mariela Rodríguez (40), quien asegura haber sido la autora de los destrozos que encontró su expareja Mauricio Rodríguez (51) en su domicilio del Barrio Frondizi, en Capital. La conocida profesora de Zumba reconoció que se "sacó" y que por impulso tomó un ladrillo, lo lanzó contra el auto y un ventanal pero sostuvo que el padre de los niños hace tiempo no responde por ellos.

"No le importan sus hijos. No le importa si comen, si tienen pañales o si hay que cuidarlos", remarcó. Además contó que ella decidió irse de la casa porque no soportaba los episodios de violencia. Expresó que la golpeaba y hasta llegó a obligarla tener relaciones sexuales. "Cuando me fui dejé una exposición en la comisaría de las visitas que iba a tener con los niños", sostuvo la mujer.

En este sentido, el padre debía cuidar a los pequeños de 3 años y 1 año y 9 meses por tres días mientras ella lo hacía cuatro. "Pero no se cumplió, en lo que va del año, los recibió en su casa tres veces. Dice que trabaja todo el día y que no puede. Yo también trabajo y me gasto todo en pañales, leche y niñera. Él no aporta en nada", destacó.

Del mismo modo, se lamentó que haya hecho la denuncia ya que siente que le importa más lo material que conocer las necesidades de los niños. "Yo los mantengo y él los ha abandonado", cerró apenada.