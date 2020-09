La mujer que mató a sus dos hijos este jueves por la mañana en Hudson, partido de Berazategui, escribió una carta con el objetivo de brindar explicaciones acerca del doble crimen cometido.

La madre, identificada por los voceros como Celeste Villalba (23), asesinó a su hija de seis años y a su nene de dos años. El hecho ocurrió en la vivienda situada en la calle 127 número 4756, del Barrio Kennedy, del mencionado partido del sur del conurbano.

Si bien el examen preliminar de los cuerpos, efectuado por el médico de policía en el lugar, arrojó que las muertes se habrían producido por asfixia (probablemente con la almohada), no se descarta que también hayan sido envenenados. Eso se confirmará con los exámenes de laboratorio complementarios a las autopsias que se van a realizar en próximas horas.

"Hice esto porque estuve sufriendo muchas humillaciones y soy una vergüenza de persona", se puede leer en el documento al que accedió Periódico ElProgreso, el cual está dirigido al padre y madre de la mujer.

"Yo quería estar con mis hijos para siempre, pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones, violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter (su ex y padre de los niños). Mis hijos me dieron un amor inexplicable, yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy", añadió.

"Perdónenme, yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz, pero en esta vida en la tierra. Yo no pude reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos", señaló la acusada del doble crimen, al tiempo que continuó: "Los amo profundamente con todo mi corazón perdoname Ian por no estar con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios, te amo".

"Soy una basura y débil, no puedo soportar mucho tiempo las burlas de la gente y no quería que mis hijos sufran lo mismo y peor", concluyó.

Villalba quedó arrestada antes de quitarse la vida y fue imputada en una causa caratulada "doble homicidio agravado por el vínculo", a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI 3 de Berazategui. En tanto, en el lugar los peritos secuestraron dos cuchillos, uno de los cuales habría sido el utilizado para dar muerte a la niña de seis años.

Fuente: Crónica