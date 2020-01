La candidata a Embajadora del Sol por Iglesia, Ailin Andrea Ibazeta (27), sufrió un violento asalto en Chimbas: dos motochorros la abordaron, la golpearon y la arrastraron por el piso para sustraerle su cartera, donde tenía $7.500, documentación, el celular y hasta el estuche de su banda, entre otras cosas. "La tiraron al piso 4 veces y la arrastraron, fue terrible, podría haber sido una fatalidad", dijo la madre de la víctima a este diario, indignada.

Todo ocurrió pasadas las 14 del último viernes, en el interior del Barrio Chimbas I, frente a la plaza Báez Laspiur.

Ibazeta es oriunda de Rodeo pero actualmente vive en Rivadavia, pues estudia Bioingeniería en la UNSJ. Ese día la joven había ido a llevar a su abuela a la casa de una tía. El drama comenzó cuando se disponía a irse en su auto Renault Clio, pues se le aparecieron los delincuentes en una moto y uno de ellos se bajó y fue a su encuentro. "Uno se le quiso subir al auto, parece que tenía la intención de robarle el vehículo. Pero mi hija se abalanzó sobre el hombre y con todos sus nervios y su fuerza lo logró sacar del auto", afirmó Marilín Montenegro. La cosa no terminó ahí, pues el delincuente entonces puso el blanco en su cartera.

"El delincuente la ha tirado cuatro veces y ella las cuatro veces se ha levantado"

MARILÍN MONTENEGRO Madre de la víctima

"Le sacó la cartera pero ella se puso a forcejear. Ahí la tiró cuatro veces al piso. Ailin se levantaba y seguía prendida de la cartera, no la soltaba. Después como no dejaba que se la llevara la arrastró por el pavimento", contó.

El sujeto finalmente consiguió hacerse con las pertenencias de la víctima y escapó junto a su cómplice. Ibazeta estaba muy angustiada porque los $7.500 era dinero que su abuela le había dado para comprar medicamentos. Sin embargo, el consuelo de ella y de su familia era que pudo ser peor. "A poco estuvo de golpear la cabeza con el cordón de la cuneta. Terminó con raspones en los brazos, la espalda y un dolor fuerte en el pecho por el forcejeo, pero está bien", aseguró la madre.

La Embajadora hace un tiempo fue operada y tiene solamente un riñón. Su madre dijo que "un golpe en esa parte podría haber sido fatal".

Ahora sus conocidos iniciaron vía redes sociales una campaña para recuperar sus pertenencias, sobretodo la documentación y las tarjetas.

"Yo como madre hubiese preferido que dejara que el hombre se llevara todo y que no le hiciera daño. Siento mucha impotencia por esta gente que está acostumbrada a obtener dinero de la forma más fácil, no saben el daño que le hacen a la gente trabajadora. Pero bueno, creo que estuvo la mando de Dios para que no pase algo mayor, cerró.