En enero pasado, Alondra, quien es travesti y vive en Caucete, generó escándalo en ese departamento por exhibir uno de sus pechos en plena Diagonal Sarmiento. Ahora, trasciende en las redes sociales por haber filmado un video que publicó en YouTube en el que pide ayuda al mediático abogado Fernando Burlando por golpes que, según asegura, le propinaron en la Comisaría 9na.

“Abogado Burlando esto me pasó el primero de mayo. Fueron los hijos de pu… de la Comisaría 9na, por las últimas publicaciones en Facebook”, asegura Alondra en la toma que ella misma grabó frente al espejo.

Y agrega que “quiero que se vean bien mis lesiones. La médica legista me trató mal y me dijo que no me iba a dar ningún informe”, mientras afirma que le pegaron “piñas en mi cabeza, mi boca, mi nariz”.