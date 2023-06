El 1° de junio despareció en Chaco, Cecilia Strzyzowski, su mamá Gloria brindó una entrevista y completamente angustiada declaró: “Ya no hay esperanza”.

“Yo siempre tuve un presentimiento que esto iba a terminar mal”, dijo la mujer acompañada con su abogada, en diálogo con TN. Y agregó: “Pedimos que se haga justicia, porque ya está, para que esto no quede impune, para que no se salgan con la suya. Para mi hija ya es tarde, pero para la tuya no”.

Gloria sentenció: “Hablo en pasado porque es la sensación de madre, y te puedo asegurar que una madre no se equivoca. Cuando tu madre te diga que no te metas con alguien hacele caso, el amor no merece que arriesgues la vida”.

La abogada de la mamá de Cecilia, también dio su testimonio y aclaró la situación de los allanamientos realizados en la casa de la expareja: “Quiero informar que todos los resultados de hoy fueron positivos para el esclarecimiento del hecho”.

Y añadió: “Se va a hacer justicia. No me interesa quienes sean responsables, van a pagar. El que sea culpable va a pudrirse en la cárcel”.

Este miércoles 14 de junio a las 20:30 se llevará a cabo una movilización para pedir justicia por la joven: “Marchá por Cecilia, tocá la bocina para Cecilia. Hay tantas Cecilias y van a haber más si no hacemos nada”.

Las últimas palabras de Cecilia Strzyzowski a su hermana Ángela

La hermana de la joven buscada, relató: “Me habló por mensaje y me preguntó si estaba despierta, fue a la medianoche del jueves. Le pregunté qué hacía despierta a esa hora y me dijo ‘Me estoy yendo para Ushuaia. Quería despedirme, mirá si el avión se cae’. Y yo le dije que hay más chances de morir en coche que en un avión”.

Ángela agregó: “Yo no pensé que esa iba a ser nuestra última charla. No le di mucha bola, me pareció una exagerada. ¿Por qué estaba contenta? No soy ella, pero debe haber estado contenta porque iba a viajar por primera vez en avión o porque le hacía ilusión irse de viaje, quizás porque se iban a alejar de la suegra”.