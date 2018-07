Luego de que Paula Liuzzi (dirigente de la agrupación "Estrellas Amarillas") denunciara una brujería en su casa de Desamparados, Capital, dijo que también fue amenazada por Facebook. "Me escribieron que me voy a joder por toda la maldad que hago y que se me va a seguir pudriendo la cara. Justamente en estos días me salieron manchas", aseguró a la versión digital de este diario.