Una pareja se fue de viaje durante las fiestas y al regresar a su departamento en la Ciudad de Santa Fe se encontraron con la desagradable sorpresa de que les habían robado. Para colmo los vecinos pensaron que no se habían ido porque veían luz en la casa todos los días.

Florencia, de 19 años, viajó con su novio a su provincia de origen, Formosa, el 17 de diciembre pasado, informó el sitio El Litoral, que publicó las fotos de cómo quedó el departamento tras varios días de usurpación y robo.

"Cuando volvimos en enero encontramos el desastre. Nos habían robado todo. Encima después me enteré que algunos vecinos vieron luz en mi casa el 26 y otros días, pero pensaron que éramos nosotros", relató Florencia, quien no fue la única víctima de un robo en el edificio durante las fiestas.

"Me robaron todos los electrodomésticos que tenía. Ni el ventilador me dejaron. Lo único que me dejaron fue la heladera y una impresora. Después robaron el horno, la licuadora, plancha, ropa, todo. Hasta los cubiertos se llevaron", enumeró la joven estudiante de Medicina.

Otra damnificada fue Eliana, que también vive en el edificio ubicado en Avenida San Martín al 3500, y encima fue testigo de la usurpación de la casa de su vecina. "Yo fui una de las que vi luz, pero pensé que era Flor la que estaba. Después me enteré que se había ido. A partir del 26, los ladrones vivieron todos los días", relató la mujer.