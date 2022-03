La madre describe a los atacantes como "cobardes", porque fueron siete contra uno. Y porque uno de ellos aprovechó que otro le pegaba para darle una puñalada en la parte izquierda del abdomen, debajo de las costillas, que dejó muy cerca de lo peor a su hijo Emmanuel Molina (23), un aspirante a penitenciario que nada pudo hacer para evitar el puntazo.

El ataque ocurrió en Chimbas a primera hora del último sábado y anoche la víctima continuaba hospitalizada. Es decir que hoy el joven cumple 6 días internado en el Hospital Rawson por ese cruel ataque que hasta el momento no tiene sospechosos detenidos.

Según la versión de Alejandra Gauna, su hijo Emmanuel salió el sábado de su casa muy temprano, pasadas las 6. Caminó las tres cuadras que separan su casa en el Barrio Santa María de la parada del colectivo (en la calle principal del barrio, antes de Centenario). Su destino era la universidad, donde tenía que rendir un examen para poder entrar a la carrera de Seguridad Penitenciaria. Pero mientras esperaba el micro comenzaron los problemas. "Cerca estaba terminando una fiesta. Dos muchachos pasaron y lo miraron. Después llegaron con tres más y empezaron a amenazarlo para quitarle la mochila. Mi hijo les dijo que iba a la universidad y que no tenía nada de valor. Incluso les abrió la mochila para que vieran que sólo llevaba libros y apuntes. Pero los muchachos le seguían pidiendo plata. En ese momento empezaron a forcejear, le pegaron piñas y cachetadas y le sacaron el celular. Después se fueron", explicó Gauna. Y siguió: "Pero de golpe aparecieron otros dos y, mientras uno le pegaba, el otro lo apuñaló. Después salieron corriendo".

Tras el ataque Emmanuel caminó de vuelta hasta su casa. "Yo estaba en el comedor, me paré asustada y cuando lo vi no entendía nada, estaba lleno de sangre", relató la madre. Su hijo en ese momento no caía en que lo que le había pasado revestía gravedad. "Quería agarrar la bicicleta para irse a rendir y no perder el examen. Pero con mis otros hijos lo hicimos entrar en razón y llamamos a la ambulancia. Él decía "me cag... el día, me cag... el día, me arruinaron mi oportunidad"", contó la mujer.

El joven fue trasladado al Hospital Rawson y tras algunos exámenes fue dado de alta. Pero por la tarde su cuadro empeoró y regresó dos veces. En ese segundo ingreso los médicos detectaron que el puntazo había perforado el bazo y que eso había producido una hemorragia interna. Emmanuel fue intervenido dos veces para drenarle y limpiarle la zona. Con el correr de las horas fue mejorando y ayer por la tarde lo pasaron a una sala común. Pero su madre no se olvida de las horas críticas que vivieron: "Ahora que se está recuperando es como que se me ha olvidado un poco, pero cada vez que me acuerdo me da una impotencia tremenda... casi me lo mataron".

Emmanuel está en pareja y tiene una beba de 6 meses, pero no vive con ellos porque no le da el presupuesto. Es por eso que quiere estudiar. Además, trabaja medio tiempo en un corralón de Santa Lucía.

Otro ataque

Un joven de 24 años identificado como Matías Pretti fue trasladado al Hospital Rawson luego de ser asaltado y golpeado por tres sujetos armados que lo atacaron en la calle para robarle sus pertenencias. Según fuentes policiales, el asalto ocurrió durante la madrugada de ayer en Chimbas, frente a la cancha de Peñarol.

Pretti ingresó al hospital con traumatismo de tórax y politraumatismos, y fue dejado en observación. El caso es investigado en la seccional 17ma.