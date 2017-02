Tres delincuentes armados entraron a robar a un departamento de la localidad bonaerense de Monte Grande, y en medio del atraco mataron a un niño de 5 años porque éste lloraba, según Télam.



Aunque todavía no tienen el resultado de la autopsia, la primera inspección al cadáver indica que Joaquín Bautista Guzzo (5) fue asfixiado con una almohada que le pusieron en el rostro.



Todo esto pasó el viernes último a las 21.30, cuando su mamá, Johanna Guzzo (26), era asaltada en un departamento dúplex situado en Intendente Italiani al 300. La chica relató a la Policía que salió a arrojar la basura y ahí fue sorprendida por tres ladrones, que ingresaron, la golpearon y la maniataron.



La versión es que en esas circunstancias, Joaquín, quien estaba en la planta alta, comenzó a llorar y entonces uno de los asaltantes subió.



Dicen que momentos después, este ladrón regresó a la planta baja y volvió a subir con uno de sus cómplices, tras lo cual, la mujer escuchó: “¡Esto no tenía que pasar! ¡Esto no era así!”. Inmediatamente, los delincuentes escaparon sin llevarse nada.



Minutos más tarde, Johanna fue auxiliada por un vecino. Este hombre luego halló al chico muerto en la planta alta. Estaba boca arriba en su cama y con una almohada en el rostro, dijeron. Lo único extraño es que los vecinos aseguraron a la Policía que no escucharon gritos ni vieron a desconocidos en el lugar.