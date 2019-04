Dolor. La niña de 11 años vivía en precarias condiciones materiales. A su edad, el embarazo fue un indicador específico de ser víctima de abuso sexual. Los cambios de conducta pueden ser otra señal, muy usual.



Un cambio repentino de conducta o a nivel emocional que realice un niño o adolescente puede ser la señal que indica que es víctima de abuso sexual, indicaron en el Centro de Abordaje Integral de Niños Víctimas (Anivi). La psicóloga Vanesa Pringles y el director del Centro, Sergio Cúneo, destacaron que ese es uno de los indicadores más usuales que pueden convertirse en la salida de la víctima. Y agregaron que el Centro permanece abierto las 24 horas del día todo el año, donde cualquier persona puede ir a asesorarse si tiene alguna duda o sospecha de alguna situación de abuso.



Pringles afirmó que ese cambio de conducta, como dejar de ser una persona extrovertida y pasar a ser una introvertida rápidamente y sin causa aparente, o a nivel emocional, es un indicador generalizado de casos de abuso sexual contra niños, porque se manifiesta en todas las edades, ya sea niños o adolescentes.



La psicóloga aseguró que lo indicadores pueden clasificarse en específicos o inespecíficos.

Entre los primeros, los más comunes son notar que el menor tiene dificultad para caminar o sentarse, la ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada, dolor en la zona genital, reiteración de infecciones urinarias, enfermedades de transmisión sexual y embarazo.

En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, es un indicador específico si no se generó por la madre en la gestación o el parto.



Y entre los indicadores inespecíficos: trastornos del sueño, enuresis o encopresis (incontinencia de orina o de heces, respectivamente), retraimiento social, cambios bruscos en el rendimiento escolar, fugas del hogar, excesiva sumisión al adulto, intento de suicidio, excesiva inhibición sexual, drogadicción y conductas autoagresivas.

En el Anivi asesoran a quienes duden de una eventual situación de abuso sexual infantil.

Pringles aclaró que son inespecíficos “porque pueden o no estar asociados a un caso de abuso sexual contra niños”. Ante esa eventual duda si el indicador está o no asociado, Pringles aseguró que es preferible siempre consultar aunque luego se descarte la situación de abuso al menor, a no animarse a asesorarse y que la víctima siga en la misma realidad. La dirección de Anivi es Córdoba 456 Este.