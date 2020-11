Un joven de 19 años se salvó de milagro en la noche del martes, al ser atacado a tiros en una conflictiva zona de Rivadavia. Según la Policía, uno de esos disparos le dio en el costado derecho del pecho y por poco no lo mató. La víctima de ese violento atentado fue identificada como Lucas Daniel Quinteros. Y le contó a los uniformados que estaba en el ingreso al asentamiento Evita (calle Pacheco metros al Oeste de Pellegrini) cuando se acercaron dos sujetos en moto y le dispararon sin mediar palabra. El caso es investigado por policías de la seccional 34ta, donde ayer miraban todo de reojo. Según voceros policiales, hasta ayer había algunas razones que los hacían desconfiar de la versión de Quinteros, porque luego de ser atendido se fue por su cuenta del hospital Rawson y porque al averiguar en su vecindario, algunos habitantes de ese complejo dijeron haber escuchado detonaciones como disparos a la hora en que Quinteros dijo que fue atacado, pero no en el ingreso a la villa sino en inmediaciones de su casa. Todo indica que el balazo recibido en la zona de la tetilla derecha no le afectó órganos vitales.

EN CAPITAL

Cae con arma y botín tras un doble asalto

Un sujeto fue perseguido y detenido por policías del GERAS, tras cometer con un cómplice (que huyó a pie) un doble asalto a mano armada en inmediaciones de Matías Zavalla y Sargento Cabral, Capital. A un joven le robaron un iPhone 8 y a los metros sustrajeron otro a una moto.