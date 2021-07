Un colectivero de la línea 740 vivió un episodio de violencia el sábado en la localidad bonaerense de San Miguel. Todo empezó alrededor de las 19, había dejado a los dos últimos pasajeros. Cambió de recorrido porque estaban arreglando la calle Pichincha por donde circula normalmente.

El chofer tuvo que tomar Ángel Gallardo y Malvinas, pero allí rozó un auto, y un mecánico le destruyó el colectivo con una barreta, situación que fue grabada por la víctima, que compartió el video en las redes sociales.

El hombre que rompió un colectivo de la línea 740 el sábado pasado en la localidad bonaerense de San Miguel dio su versión de los hechos a C5N. "El filmó la parte que le convenía a él. No fue capaz de pedirme disculpas", dijo sobre el colectivero Ramiro.

Marcelo, quien no quiso ser grabado por las cámaras de televisión, dijo que el auto estaba mal estacionado y el colectivo se subió a la vereda de calle Pichincha para que otro colectivo pase. Luego hizo marcha atrás ahí chocó el auto y lo arrastró. "Yo mismo lo ayudé a correr el colectivo y el auto y le pregunté : `¿Qué quisiste inventar?` y él me tiró el colectivo encima. No me quiso dar los datos y me maltrató", dijo.

El hombre aclaró que en esa esquina tiene su taller mecánico y que el auto era de un cliente.

"Él fue el que ocasionó el problema", dijo y agregó que si le hubiese pedido disculpas el incidente no iba a pasar de eso. "Me maltarató, me tiró el colectivo y no quiso ni bajarse a darme los datos", afirmó.

El hombre aseguró que su momento de furia fue después de que el colectivero actuara de forma indebida.