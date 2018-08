Libre. A pesar de recibir 10 años de cárcel por los graves abusos contra su hijo, el condenado seguirá excarcelado. Si el fallo se confirma, volverá a la cárcel.

"En mi caso soy inocente, he sido víctima de una estrategia perversa a través de la mentira porque es como dice la Madre Teresa de Calcuta: lo más peligroso de una persona es la mentira. Van a ser cinco años que lucho por ver a mis hijos y no puedo verlos, me perdí muchos momentos con ellos... pero jamás les toqué un pelo (...). Ellos corren peligro porque (su madre) los usa como instrumentos (...) quiero que se me dé la oportunidad de ser su padre". Fue uno de los últimos intentos del acusado, de 41 años, por intentar revertir una situación que, en la previa, se presentaba muy complicada, pues la fiscalía y la querella habían pedido que lo condenaran (a 12 y 14 años, respectivamente) por abusar de su hijo y cometer en su contra prácticas que consideraron como una violación desde que el niño tenía 6 años y antes de que cumpliera 8.



Pero ayer el juez Ernesto Kerman (Sala II, Cámara Penal) dio parcial la razón a los acusadores, y condenó al imputado a 10 años. El magistrado entendió que el niño no fue violado, pero sí dio por acreditado que fue víctima de "abusos sexuales gravemente ultrajantes, reiterados, agravados por el vínculo", es decir por ser el padre.

El defensor Gustavo De la Fuente dijo que pedirá a la Corte que revise el fallo

Ayer, el defensor Gustavo De la Fuente, anticipó que reclamará ante la Corte de Justicia la revisión del fallo, pues entiende que su cliente no cometió ningún delito.



Los padres del niño se habían separado en pésimos términos el 31 de marzo de 2014. Y el 16 de noviembre de ese año el caso se denunció. Luego de que el niño fuera entrevistado en Cámara Gesell, en abril de 2016, el hombre fue detenido. Y pasó un poco más de 2 años preso hasta que la Corte anuló la prórroga por un año de su prisión preventiva, apercibió al tribunal que demoró en resolver una apelación, y lo puso en libertad. Ahora, podrá volver a prisión, sólo si la Corte revisa la sentencia y la confirma, dijeron fuentes judiciales.