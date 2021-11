Estaban listos para almorzar cuando la jovencita, llegó casi a la carrera y se aferró a su mamá, desde atrás: "Mami, el tío me bajó los pantalones y la bombacha, se bajó los de él y se me puso atrás... me hacía cosas...", comentó, ante la estupefacción de dos hermanas y de su mamá, que atinó a acotar: "es un degenerado". Mientras explicaba con movimientos pélvicos qué le había hecho su tío, también les dijo que ella le pidió que la soltara y lloraba porque le dolía. También aseguró que durante la agresión, su tío le preguntó si le habían hecho lo mismo sus compañeros de escuela. En ese momento, cerca del mediodía del 20 de enero de 2019, una de las hermanas insistió en que le dijera que "coso" le había metido el tío y la niña, irritada, le explicó claramente cómo la habían violado.

El hecho había ocurrido cerca del mediodía del día previo, el 19 de enero. La jovencita que sufre un retraso mental y por entonces tenía 17 años, había llegado con su mamá y otros familiares a la casa del acusado en Pocito, por un cumpleaños que se celebró el 18 de enero. Esa vez se quedaron a dormir y al otro día, su madre, su pareja y la dueña de casa salieron a comprar carne para el asado. En esa demora de 30 o 40 minutos, ese capataz de finca de 52 años, aprovechó para someter a la niña y luego le dio agua para calmarla.

"Soy inocente", le dijo al juez Miguel Dávila Safe (Sala I, Cámara Penal) después de los alegatos, en los cuales la fiscal Marcela Torres pidió 11 años de cárcel por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La asesora de la Niñez Patricia Sirera, adhirió al pedido fiscal, criticó a la defensa por intentar desacreditar el testimonio de la menor y aportó un dato estadístico clave de UNICEF: "los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades que ser abusados", precisó.

Luego de cuestionar el planteo fiscal, el defensor Nicolás Fiorentino pidió la absolución de su cliente. Y ahora podrá reclamar ante la Corte de Justicia, porque el juez entendió, igual que la fiscal, que se había probado la autoría del delito y condenó a ese hombre a 10 años de cárcel.