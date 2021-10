La jueza Celia Maldonado condenó ayer al rugbier Eduardo Daniel Trigo (26) a 7 años de prisión por violar a una menor de 17 años durante una fiesta en una casa de Rivadavia. El fiscal Raúl Iglesias había pedido 8 años de cárcel, mientras que la defensa había solicitado la absolución.

Para la Fiscalía quedó probado que el abuso ocurrió el 28 de febrero de este año, en una fiesta a la que concurrieron la víctima y el imputado, exjugador de Huazihul y también aspirante a Policía. Según el expediente, en un momento determinado de la noche la menor se dirigió al baño con una amiga y cuando quedó sola en un pasillo fue interceptado por Trigo, quien insistía en darle un beso. Una vez que la amiga sale del baño y se va (adentro de la casa no había nadie ya que todos los invitados estaban en el fondo), el rugbier abordó a la víctima y comenzaron a besarse hasta que el ahora condenado empezó a manosearla en sus partes íntimas. Fuentes judiciales dijeron que la menor en ese momento le pidió que se detuviera porque no quería eso, pero el sujeto la tomó fuertemente, le subió la pollera y la penetró. Lo que siguió fue muy duro para la chica: decidió irse de la casa con una amiga y no quería contar nada a nadie, pero los chats con amigas comenzaron a viralizarse y llegaron a una entrenadora del club, que decidió comentarle a los padres. Fue ahí cuando la menor es indagada por ellos y decide, totalmente quebrada, revelar lo sucedido esa noche.

La familia de Trigo insistió desde el inicio del caso que se trató de una relación consentida.